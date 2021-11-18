Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. Президент заявил, что индексации прожиточного минимума в 2,5%, заложенной в бюджет раньше, с учетом реальной инфляции мало. Поэтому параметры будут пересмотрены, и вот как:

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

В 2022 году президент предложил увеличить его на 8,6% до 12654 рублей в месяц. Это на 1000 рублей больше, чем планировалось раньше.

- Добавлю, что на размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут, - заявил глава страны.

МРОТ

В 2022 году тоже вырастет на 8,6% до 13890 рублей.

- В конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, - напомнил президент.

ПЕНСИИ

- Темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно, - сообщил Путин.

Российский глава не назвал конкретное увеличение пенсий, добавив, что сейчас параметрами занимаются в правительстве. Президент пообещал вернуться к теме «в ближайшее время».

Повышенная индексация прожиточного минимума и МРОТ будет записана в законе о бюджете, который сейчас как раз принимает Дума. Путин заявил, что поправки внесут в парламент ко второму чтению.

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