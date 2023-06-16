Путин предложил выплачивать пособие на детей все время, независимо от дохода семьи

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме поручил правительству выплачивать пособия для детей до полутора лет вне зависимости от уровня дохода семей.

“Предлагаю пособия на ребенка до 1.5 лет и единое пособие выплачивать на все время, когда они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет”, — сказал президент.

Также он отметил, что правительство продолжает индексировать МРОТ опережающими темпами, а с начала 2024 году он будет повышен сразу на 18,5%.

Сайт "KP.RU" ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.