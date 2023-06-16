Путин: российский бизнес просит не пускать иностранных предпринимателей обратно

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 16 июня, сообщил, что представители отечественного бизнеса обращаются с просьбами не пускать обратно иностранные компании, которые ранее ушли с российского рынка.

«В ходе общения с представителями бизнеса все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад», — заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления.

Напомним, в ходе того же мероприятия Владимир Путин заявил, что к иностранным компаниям, которые продолжают вести свой бизнес в России, страна будет относиться как к своим.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что покинувшие Россию иностранные инвесторы, продавая свой бизнес, за прошедший год вывели примерно 36 млрд долларов.

Уточняется, что, по данным Центробанка РФ, с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже уходящими с российского рынка компаний. Тем не менее только 20% из них смогли продать активы стоимостью более 100 млн долларов.