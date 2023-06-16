Путин назвал потери ВСУ при наступлении

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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 16 июня, оценил потери Вооруженных сил Украины. По его словам, они в 10 раз превышают российские.

«Что происходит с контрнаступлением? Вопрос в том, что они используют "стратегические резервы". Первые - для прорыва обороны, вторые - для движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли целей. Потери у них - примерно 10 к 1 по отношению к РФ», - заявил российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании ПМЭФ.

Ранее на встрече с военкорами Путин уже отмечал, что украинская армия не имела успеха ни на одном из участков. Потери ВСУ он назвал большими, а их структуру неблагоприятной. Российский лидер пояснил, что они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно процент безвозвратных потерь составляет 25-30, у ВСУ, по словам Путина, это соотношение 50 на 50.

Кроме того, глава государства тогда сообщил, что украинская армия уже потеряла более 160 танков и свыше 360 бронемашин.

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