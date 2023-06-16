Путин рассказал, как читал показания бандеровца об убийстве семьи евреев

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Киевский режим, фактически, устроил на Украине настоящий холокост. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, вспоминая на полях ПМЭФ 2023 о том, как читал показания одного из бандеровцев, который хвалился убийством целой еврейской семьи.

«Я читал показания одного урода, как он рассказывал, как он и иже с ним повели на расстрел еврейскую семью. Мужчина - инвалид, без одной руки, жена и двое детей, девочки 7 и 11 лет. Вот этот мужчина, инвалид, когда уходил, обнял собаку и заплакал. И они расстреляли детей! Девочек 7 и 11 лет», - говорит президент.

Путин также выразил недоумение тем, как некоторые, особенно на Западе, умудряются отрицать преступления бандеровцев на Украине, ведь речь идёт о самом настоящем холокосте, и не видеть его попросту невозможно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин, ссылаясь на мнения своих друзей-евреев, назвал Зеленского «позором еврейского народа».

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