Во Франции в результате землетрясения разрушились несколько зданий

На западе Франции произошло землетрясение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Префектура Де-Севр сообщила в соцсетях, что несколько зданий и инфраструктура получили повреждения, есть и пострадавший.

"О человеке с легким ранением позаботились спасатели", - заверила пресс-служба департамента Де-Севр, расположенного в западной части Франции.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на западе Франции накануне вечером 16 июня. Глубина залегания очага составила 10 км и располагалась в 14 км к северу от коммуны Сюржер, в 138 км от крупного города Нант, где проживает порядка 320 тысяч человек.

После землетрясения магнитудой 5,3 были зафиксированы повторные толчки, их магнитуда составила 3,1 и 4,4. Так, в результате землетрясения в городе Курсон пострадало здание церкви, в коммуне Ла-Лень разрушилась башня храма, несколько десятков домов обзавелись трещинами и стали непригодными для жизни, а свыше тысячи французов в Приморской Шаранте остались без электричества.

Отметим, что для Франции это первое подобное землетрясение магнитудой выше 5 с 2019 года, а в западной части страны - первое с 1972 года.

Напомним, в начале февраля в Турции было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой выше 7. Природная катастрофа унесла жизни свыше 50 тысяч людей.