"Business as usual" больше не будет": Песков назвал условие для допуска западных журналистов в России

Дмитрий Песков дал четкие инструкции западной прессе, как попасть на форумы в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аккредитация иностранных журналистов из недружественных стран на следующие крупные форумы в России зависит от поведения самих репортеров, а также от их отношения к представителям российских СМИ за рубежом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ПМЭФ-2023.

В 2023 году представители западной прессы впервые не были аккредитованы на Петербургский международный экономический форум. По словам Пескова, дальнейший их допуск на российские мероприятия будет зависеть от их поведения, отношения к российским журналистам в зарубежных и недружественных странах.

"Все международные агентства распространения информации работают", - сказал официальный представитель Кремля ТАСС, напомнив, что трансляция выступления президента РФ Владимира Путина была доступна онлайн для всех.

"Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их (западные СМИ) принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим", - заключил Песков.

Напомним, Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 16 июня 2023 года, участие в сессии также принял президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию заседания, а также привел четыре главных вывода после выступления российского президента.