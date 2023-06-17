Президент сделал важные заявления, которые касаются экономической сферы Фото: REUTERS

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сделал важные заявления, которые касаются экономической сферы, но непосредственно повлияют на жизнь каждого из нас. Специально для KP.RU эксперты прокомментировали инициативы президента и поделились своими прогнозами о том, какие последствия могут иметь его предложения.

Социальная поддержка

Одно из важных предложений: по мнению Владимира Путина, выплачивать пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие необходимо в течение всего периода времени, на который они назначено, и не привязывать эти выплаты к росту дохода семьи.

"Ведь как обстоит дело сейчас. Если доход семьи увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенно снижаются", - отметил президент. Глава государства считает, что это лишает людей стимула искать более высокооплачиваемую работу.

- Мы должны изменить такую ситуацию. Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, — сказал Путин.

По мнению Владимира Путина, пересмотреть надо и принципы начисления пособий гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сейчас они имеют право на пособие только в том случае, если не имеют иного источника дохода. Президент предложил выплачивать пособия даже в том случае, если такие граждане имеют частичную занятость. Причем понятие частичной занятости в таком случае должно быть закреплено законодательно.

Президент также напомнил, что государство адресно поддерживает наименее обеспеченных граждан. Это позволило 1,7 млн. человек выйти из черты бедности. С 1 января 2023 года на 6,3% был увеличен МРОТ, а с 1 января 2024 года будет проведена еще одна индексация - сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом, и отразится на доходах почти 5 млн человек.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- За последние 30 лет мы привыкли к тому, что социальные выплаты - это некая нагрузка на бюджет, на экономику. Пенсии, пособия, зарплаты, особенно в бюджетных учреждениях, долгое время воспринимались как вторичные факторы. На самом деле это и есть цель развития нашей экономики: чтобы экономика росла, нужно чтобы люди имели возможность потреблять, - высказал мнение в эфире радио «Комсомольская правда» экономист, политический аналитик, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. – Если зарплаты, пособия и пенсии высокие, то люди предъявляют платежеспособный спрос к нашим предприятиям, нашим производителям. И это является стимулом для развития экономики. И не случайно Владимир Владимирович закончил свою речь требованием к предпринимателям повышать сотрудникам зарплаты. Только тогда у людей появится стимул повышать квалификацию и работать с высокой отдачей.

Курс на открытость

- В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернётся к закрытой, административно-командной экономике, - напомнил президент. - Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала.

Владимир Путин заверил, что иностранные компании из страны выгонять никто не собирается. «Двери не закрываем, конкуренции никто не боится», — подчеркнул президент. Хотя российские предприниматели уже просят не пускать на наш рынок западные компании, которые добровольно его покинули.

Глава государства пообещал, что к тем иностранным предприятиям, которые остались работать в России, будут относиться как к отечественным. При этом власти готовы говорить и с теми производителями, которые ушли из России, но хотят вернуться. Правда, есть нюанс. Особенности их поведения учтем - пообещал президент.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ

- Есть большой интерес в том, чтобы иностранный капитал в нашу экономику приходил - создавал производственные мощности, рабочие места, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. - Путин сказал: «Будем к ним относиться так же, как к своим». Это означает, что мы попытаемся убедить иностранный бизнес в том, чтобы он избрал Россию в качестве своей базы. Чтобы сюда приходили не просто организовать сборочное производство, а чтобы здесь была база для компании. Это очень важный намек. Особенно для тех западных компаний, кто серьезно нервничает. Потому что они сталкиваются с ситуацией разрушения прежних торговых связей, потерей рынков, сокращением заказов, перехватом их позиций производствами из других стран, прежде всего из Китая.

- Мне кажется, Путин жалеет не о том, что иностранные компании уходят, а о том, что исчезает конкуренция, - считает политический аналитик Павел Шипилин. - Он сказал, что ни одна страна в мире не может производить все. Ведь почему он говорит об открытости экономики и ни для кого не закрывает двери? Потому что нужна конкурентность. Если ее не будет, то мы по советскому опыту знаем, чем это заканчивается. А именно - неработающими пылесосами и телевизорами. Он этого ужасно не хочет.

Создание экономики предложения

По словам Владимира Путина, Россия нуждается в проактивной экономической политике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуру и учитывает спрос, но сама формирует этот спрос.

- Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, - сказал президент.

Экономика предложения - термин, который до сих пор не часто звучал из уст ответственных за экономику страны чиновников, но широко известен в мире. Суть такой модели – увеличение объема производства и занятости при одновременном снижении цен. Экономика предложения поощряет инвестиции в человеческий капитал (систему образования, здравоохранения и т.п.), отказ от повышения налогов, инвестиции в оборудование и технологии, сокращение государственного регулирования. Все эти меры должны вести к повышению производительности труда.

- Первым направлением развития экономики предложения в текущих условиях, конечно же, является занятость и совершенствование структуры занятости, - отметил Владимир Путин. - У нас здесь огромные резервы – нужно их использовать, а для этого заниматься переподготовкой кадров, повышать экономическую активность граждан, чтобы люди могли реализовывать себя в новых, растущих, перспективных секторах.

Президент призвал повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

По словам экономиста Дениса Ракши, модель экономики предложения противостоит модели экономики спроса. В экономике предложения делается акцент на внутреннем производстве для внутреннего рынка. Эта модель предполагает, что внутреннее производство активизируется, наполняет рынок товарами и услугами, уровень инфляции снижается, а производство и потребление развиваются за счет инвестиций частного бизнеса и снижения налоговой нагрузки на него. По словам эксперта, президент провозгласил программный переход на новую модель экономики, а задача министерств и ведомств теперь разработать систему мер поддержки частного бизнеса, которые позволят ему больше инвестировать, наполняя рынок товарами и услугами и тем самым обеспечивая этот переход. И этот процесс займет какое-то время.

Рост инвестиций

Ключевое направление развития экономики предложения, по словам главы государства, связано с обеспечением роста инвестиций.

- Нужно добиться увеличения их притоков в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объём таких инвестиций должен составить не менее двух триллионов рублей, а до 2030 года он увеличится в пять раз – до десяти триллионов рублей, - озвучил задачи Владимир Путин.

Он напомнил, что для этого за последние годы сформирован целый набор инструментов, включая Соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, Фонд развития промышленности, запущена промышленная ипотека.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Я думаю, эти оценки близки к реальности. Это связано с новыми возможностями и развитием континентальной евразийской торговли - в частности, Северного морского пути и коридора «Север – Юг», соединяющего нас с Ираном, - поделися своим мнением экономист Василий Колташов. - И по мере того, как будет расширяться торговля с континентальными евразийскими странами, эти инвестиции в российской экономике вполне возможны, и они будут отбиваться с точки зрения прибыли.

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