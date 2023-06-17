Лидеры шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным Фото: REUTERS

Руководители шести стран Африки в субботу, 17 июня, прибыли в Санкт-Петербург для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник главы российского государства Антон Кобяков.

«Сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом», - заявил Кобяков на пресс-конференции, посвященной итогам ПМЭФ-2023.

Он также рассказал, что в форуме приняли участие свыше 150 высокопоставленных чиновников.

Напомним, ранее сообщалось о договоренности лидеров ряда африканских стран о том, что они будут взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу мира на Украине. Тогда же уточнялось, что главы африканских государства подтвердили, что готовы посетить оба государства в середине июня.

Главы африканских государств уже посетили Украину. Обозреватель KP.RU Александр Гришин отметил, что лидеры африканских стран, прибывшие в Киев, категорически отказались подыгрывать Зеленскому в дешевом спектакле, традиционно разыгранном в Киеве при приеме иностранных гостей.