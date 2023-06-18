Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад обрек ВСУ на уничтожение из-за недостаточного обучения Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Киева обрекли украинскую армию на уничтожение из-за высокомерного желания показать единство Запада в поддержке Украины в текущем конфликте.

“Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет”, — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Также он отметил, что союзники Зеленского совершают “преступную ошибку”, отправляя бойцов ВСУ на обучение в разные страны военного блока НАТО. По словам Джонсона, у каждой страны альянса различные стандарты обучения, что вносит неразбериху в координацию батальонов украинской армии.

Джонсон подчеркнул, что при обучении приходится переводить всю информацию на украинский язык, в результате чего теряется важная информация, что не позволяет всего за несколько месяцев сколько-то качественно подготовить наступательные бригады ВСУ.

“Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство”, — резюмировал Джонсон.

Напомним, Издание Wall Street Journal отметило, что бойцы украинской армии сразу после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.

Бывший генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос также отмечал, что Владимир Зеленский неверно оценил потенциал ВС РФ и занимался пиаром наступления, в то время как российская армия укрепляла линию обороны на границе боевого соприкосновения. Из-за просчета Зеленского, по мнению генерала, Киев проиграет в текущем конфликте.