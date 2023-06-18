Госсекретарь США Блинкен провел встречу с главой МИД КНР в Пекине Фото: REUTERS

Центральное телевидение Китая сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе двухдневного визита в Пекин провел встречу с главой МИД Китая Цинь Ганом.

На странице телеканала в соцсетях была опубликована фотография встречи Блинкена и Цинь Гана, на которой они жмут друг другу руки на фоне флагов двух государств. При этом министр иностранных дел КНР улыбался, а Блинкен был серьезен.

Изначально визит госсекретаря США в Китай был запланирован на февраль, однако был перенесен из-за случая с китайским аэростатом, сбитым в воздушном пространстве Соединенных штатов.

Напомним, Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что сбитый по поручению президента США Джо Байдена китайских аэростат вел наблюдение за стратегическими объектами на территории Штатов.

Позже МИД Китая выразил протест из-за этого инцидента, отметив, что китайская сторона неоднократно уведомляла США о том, что аэростат предназначен для гражданского использования.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказал, почему США не смогли сбить китайский зонд сразу и чем кончится скандал.