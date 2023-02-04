Пентагон: сбитый китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США

В Пентагоне заявили, что сбитый китайский аэростат собирал шпионские сведения. Фото: REUTERS

Китайский аэростат, который сбили американские военные по поручению президента Байдена, вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США. Об этом в субботу 4 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Заявление Остина размещено на официальном сайте американского военного ведомства, оно доступно здесь.

«Аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США», - заявил министр обороны США.

Остин добавил, что в Пентагоне разработали алгоритм безопасного поражения китайского аэростата, чтобы не пострадало гражданское население.

Для уничтожения шара были задействованы истребители американских ВВС. Это заняло менее минуты. Видео уничтожения китайского аэростата американскими военными смотрите здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.

В МИД Китая объяснили, что замеченный над США гражданский аэростат используется в научных целях. По версии китайского дипломатического ведомства, шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и призвали прекратить спекулировать на теме якобы шпионского аэростата.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в КНР из-за инцидента с китайским аэростатом.