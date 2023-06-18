Le Monde: провал наступления ВСУ вызван недостаточной подготовкой бойцов Фото: REUTERS

Французская газета Le Monde сообщила, что инструкторы НАТО проводят только краткосрочные курсы для солдат украинской армии, после которых им запрещено поддерживать связь со своими учениками. При этом провал наступления ВСУ способствует усилению критики инструкторов Североатлантического альянса.

“Злые языки начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии”, — отметила обозреватель газеты Элиз Венсан.

По ее словам, средний курс подготовки солдат ВСУ составлял около двух месяцев, однако нередко доходил и до трех недель. При этом за столь короткое время солдатам приходилось ознакомиться с темами “минная война”, “работа санитарных служб”, “боевые действия в городских условиях”, “бронетанковая разведка” и многими другими.

При этом, по словам самих инструкторов НАТО, отправленные на обучение во Францию солдаты ВСУ вне зависимости от опыта демонстрировали плохую организацию.

“Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали”, — рассказал один из инструкторов.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что союзники Киева обрекли украинскую армию на уничтожение из-за высокомерного желания показать единство Запада в поддержке Украины в текущем конфликте и совершают “преступную ошибку”, отправляя бойцов ВСУ на слишком короткое обучение в разные страны военного блока НАТО.

При этом сразу с начала активных наступательных действий, по сообщению издания Wall Street Journal, бойцы ВСУ стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.