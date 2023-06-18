Дочь Анны Самохиной Александра заявила, что не доживет до старости

Анна Самохина с дочерью Александрой. Фото: Рудольф ЕЛЬНИК

Дочь известной российской актрисы Анны Самохиной Александра заявила, что не должна прожить дольше 47 лет.

“Я составила в голове сценарий, по которому я должна во всем уступить своей маме. Она прожила 47 лет, а я не должна прожить дольше”, — рассказала Александра в эфире передачи “Секрет на миллион”.

Также она рассказала, что безумно боится посещать врачей, поскольку они могут обнаружить у нее раковые клетки, унаследованные у матери. Александра призналась, что работает над этим вопросом со своим личным психологом.

Напомним, Анна Самохина была одной из самых красивых актрис советского и российского кино и была звездой фильмов “Колесо любви”, “Сделай мне больно” и “Брюнетка за 30 копеек”. В 2010 году Самохина ушла из жизни из-за неоперабельной раковой опухоли – в конце 2009 года стало известно, что у Анны последняя стадия рака желудка.