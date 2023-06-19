В Чехии пьяный украинец избил женщину за отказ дать сигарету

В Чехии задержали украинца, который из-за сигареты избил женщину ногами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В городе Пльзень в Чехии 40-летний украинец избил двух человек. Одна из пострадавших – женщина, которую хулиган бил ногами. Историю рассказывает портал Krimi-Plzen.

Сообщается, что вечером в субботу 17 июня украинец подошел к отдыхавшей в парке женщине и попросил сигарету. Когда женщина ответила отказом, украинец начал обзывать её и пинать ногами, а потом повалил на землю и избил знакомого женщины, который за неё вступился. При этом хулиган называл себя «героем из Мариуполя».

После того, как прохожие вызвали полицию и украинца задержали, выяснилось, что он был пьян.

Ранее сообщалось, что все больше стран ограничивают льготы для «гостей с незалежной» или даже просят их уезжать домой. Почему Европа взвыла от украинских беженцев, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем беженцы с Украины взяли в заложники население польского городка. Украинцы-цыгане устроили там настоящий террор по отношению к местным жителям и разоряют магазины, не платя за товары.