Марочко: российские бойцы остановили попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины пытались прорвать российскую линию обороны в районе населенного пункта Стельмаховка на Купянском направлении. Однако такая попытка была остановлена российскими военнослужащими. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Стельмаховка силами до роты противник попытался прорвать нашу линию обороны», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с помощью аэроразведки замысел ВСУ был своевременно раскрыт, по координатам выявленных целей российские войска нанесли упреждающий огневой удар. Как следствие, украинская армия понесла потери и остановила наступление.

Ранее Марочко рассказывал, что в рядах украинских войск на Луганском направлении находятся наемники из более чем 15 стран.

Сайт KP.RU писал о том, что, по словам российского президента Владимира Путина, наступление ВСУ началось еще 4 июня и продолжается до сих пор. Однако, он подчеркнул, что все попытки украинской армии провалились.