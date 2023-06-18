Госдеп США: Блинкен провел конструктивные переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом

Госдеп США: Блинкен провел конструктивные переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом Фото: REUTERS

Государственный департамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен провел конструктивные переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом в Пекине 18 июня.

“Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом”, — сообщили в ведомстве, добавив, что американская сторона указала на важность дипломатии и диалога по всему перечню вопросов.

Напомним, изначально визит Блинкена в Китай был запланирован на февраль, однако был перенесен из-за сбитого китайского метеозонда в воздушном пространстве США.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что китайский аэростат вел наблюдение за стратегическими объектами на территории Штатов и был сбит по личному поручению президента.

При этом МИД Китая говорил, что китайская сторона неоднократно уведомляла США о том, что аэростат предназначен для гражданского использования.