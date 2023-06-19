Reuters: Лондон сохранит санкции против России до выплат компенсаций Украине

Лондон сохранит санкции против России до выплат компенсаций Украине
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В Британии приняли закон, который позволит сохранять санкции против России до тех пор, пока не будут выплачены компенсации в пользу Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом в публикации отмечается, что лица, находящиеся под санкциями Лондона, могут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.
Ранее в Германии заявили, что санкции против России идут вразрез с резолюцией Организации Объединенных Наций по правам человека. Также в ООН призвали снять все ограничения.
Помимо этого, Россия стала единственной страной, где несмотря на санкции, снизились цены на продукты. В апреле 2023 года во всей Европе выросли цены, а в России они упали на 0,22 процента. При этом в европейских странах продуктовая инфляция достигала даже двузначного прироста.