Лондон сохранит санкции против России до выплат компенсаций Украине Фото: Shutterstock

В Британии приняли закон, который позволит сохранять санкции против России до тех пор, пока не будут выплачены компенсации в пользу Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом в публикации отмечается, что лица, находящиеся под санкциями Лондона, могут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

Ранее в Германии заявили, что санкции против России идут вразрез с резолюцией Организации Объединенных Наций по правам человека. Также в ООН призвали снять все ограничения.

Помимо этого, Россия стала единственной страной, где несмотря на санкции, снизились цены на продукты. В апреле 2023 года во всей Европе выросли цены, а в России они упали на 0,22 процента. При этом в европейских странах продуктовая инфляция достигала даже двузначного прироста.