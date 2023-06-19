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НовостиВ мире19 июня 2023 15:38

Генсек ООН Гуттереш назвал неонацистов главной угрозой для многих стран

Также он отметил, что в Ираке и Сирии продолжают разрастаться международные террористические организации
Сергей ЧИКОВ
Генсек ООН Гуттереш назвал неонацистов главной внутренней угрозой во многих странах

Генсек ООН Гуттереш назвал неонацистов главной внутренней угрозой во многих странах

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал главной внутренней угрозой для ряда государств движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы.

“Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран”, — считает генсек ООН.

Также он отметил, что в Ираке и Сирии продолжают разрастаться международные террористические организации. Также, по его словам, подобные структуры стремительно набирают силу в Африке и рассматривают возможности расширения в направлении Гвинейского залива.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе спецоперации на Украине военнослужащие ВС РФ сражаются с прямыми последователями нацизма.

Издание The New York Times отмечало двойственные стандарты Киева в отношении ряда нацистской символики, которую зачастую можно увидеть на форме украинских бойцов. При этом, как отметили авторы статьи, украинские власти отрицают наличие нацистской идеологии в стране, называя ношение подобных символов демонстрацией суверенитета и гордости Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы, которые уничтожают святые памятники победы над фашизмом, отдающие должное не только Советским воинам, но и их союзникам.