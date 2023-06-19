Генсек ООН Гуттереш назвал неонацистов главной внутренней угрозой во многих странах Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал главной внутренней угрозой для ряда государств движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы.

“Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран”, — считает генсек ООН.

Также он отметил, что в Ираке и Сирии продолжают разрастаться международные террористические организации. Также, по его словам, подобные структуры стремительно набирают силу в Африке и рассматривают возможности расширения в направлении Гвинейского залива.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе спецоперации на Украине военнослужащие ВС РФ сражаются с прямыми последователями нацизма.

Издание The New York Times отмечало двойственные стандарты Киева в отношении ряда нацистской символики, которую зачастую можно увидеть на форме украинских бойцов. При этом, как отметили авторы статьи, украинские власти отрицают наличие нацистской идеологии в стране, называя ношение подобных символов демонстрацией суверенитета и гордости Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы, которые уничтожают святые памятники победы над фашизмом, отдающие должное не только Советским воинам, но и их союзникам.