NYT: Украина может лишиться поддержки союзников из-за нацистской символики в рядах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание The New York Times заявило, что Киев может лишиться поддержки своих союзников из-за преобладания нацистской символики в рядах ВСУ.

“Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека”, — пишут авторы статьи.

Издание отмечает, что украинские власти отрицают существование нацистской идеологии в стране, однако многие бойцы ВСУ носят на своей форме отличительные знаки нацистского режима эпохи Второй мировой войны. При этом официальные лица в правительстве Зеленского заявляют, что данная символика демонстрирует суверенитет и гордость Украины, а не ее идеологию.

“Украинцы должны осознавать, что эти образы подрывают поддержку страны”, — резюмировало издание.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе спецоперации на Украине российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы. По его словам, на наших глазах рушится история, уничтожаются святые памятники, отдающие должное не только Советским воинам, но и их союзникам, вместе с которыми мы победили в той великой войне.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что Москва не допустит наличие “бандеровской идеологии” в соседнем государстве, поэтому мирное решение конфликта возможно исключительно при условии денацификации Украины.