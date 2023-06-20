Гладков: восемь человек пострадали от обстрела ВСУ в Валуйках Белгородской области

Губернатор Гладков рассказал о восьмерых пострадавших от обстрела ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восемь человек пострадали в Валуйках Белгородской области от обстрела ВСУ в понедельник 19 июня. Такие уточненные данные обнародовал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, среди пострадавших – ребёнок с переломом ключицы, девушка с контузией, мужчина с черепно-мозговой травмой и несколько человек с осколочными ранениями.

Город Валуйки был обстрелян из РСЗО «Град» и артиллерии ранним утром понедельника 19 июня, уточнил Гладков. Есть повреждения в 5 многоквартирных домах и 4 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, рассказал губернатор.

«Встретился с папой мальчика, у которого был диагностирован перелом ключицы. Чудом выжили. Дом, конечно, нужно строить заново. Папа с ушибами головы был отправлен на амбулаторное лечение, а ребенок сейчас находится в детской областной больнице под наблюдением врачей. Глядя на дом, точнее, на то, что он него осталось, понимаешь: точно чудом спаслись», - написал Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Соболевка из ствольной артиллерии. Повреждена кровля складского помещения.

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