Импорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 50% Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин сообщил, что импорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 50%.

«Импорт китайских автомобилей в РФ за 11 месяцев составил 106 тысяч единиц, что на 50% больше показателя прошлого года», - пояснил Владимир Булавин.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее правительство России разрешило параллельный (он же серый) импорт - ввоз товаров в Россию без согласия производителей. Раньше за такое полагался штраф в миллионы рублей, а товар могли уничтожить. Официальный старт Минпромторг дал 6 мая 2022 года, когда ведомство опубликовало список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по такой схеме.

16 декабря 2022 года отмечалось, что у дилеров иномарок осталось примерно на месяц продаж. Дальнейшее будет зависеть от спроса и общей ситуации на автомобильном рынке. Первым делом из автосалонов исчезли бюджетные иномарки. Параллельный импорт работает, но это примерно 5 тысяч машин в месяц, покрывается не более 15 процентов от потребности.

Ранее сообщалось, что автомобильный завод «Москвич» с момента начала производства с 23 ноября 2022 года за две недели выпустил более 160 машин «Москвич 3», до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, из них 200 электромобилей.

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