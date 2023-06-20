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НовостиЭкономика20 июня 2023 8:01

«Ъ»: Китайская компания Hisense согласовала сделку о покупке российских заводов Bosch

На завод бытовой техники под Петербургом стоимостью в 4,4 млрд рублей претендовали турецкие инвесторы
Дарья ЧИПУРНАЯ
Завод Bosch под Петербургом может перейти в руки китайской компании

Завод Bosch под Петербургом может перейти в руки китайской компании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские инвесторы заинтересованы в приобретении российских заводов немецкого производителя холодильников и стиральных машин Bosch. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.

Так, в покупке завода Bosch в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом заинтересована китайская компания Hisense. Сообщается, что сделка уже согласована, а само предприятие годом ранее оценивалось от 3,8 до 4,4 миллиардов рублей.

В покупке российских заводов по производству бытовой техники помимо Hisense был заинтересован еще один представитель Китая Midea, а также инвестор из Турции. Турки предлагали Bosch крупную сумму, однако немецкая компания выбрала выгодный опцион на обратный выкуп активов в России, предложенный Hisense.

Ранее сайт KP.RU назвал пять главных фактов о дружбе России и Китая, а также разобрал союз двух государств, создающий реальную угрозу власти коллективного Запада.