Сергей Шойгу провел заседание коллегии военного ведомства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что начиная с 4 июня 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 263 попытки атаковать позиции российских войск, ни одна из целей противника не была достигнута.

"Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", - заявил Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства, уточнив, что ВСУ в своем контрнаступлении пытались атаковать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Шойгу отметил, что киевский режим использует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых проходил подготовку у НАТО.

Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что за неделю российские войска уничтожили свыше 2,3 тысяч украинских военных и наемников. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, считает, что Запад обрек украинских солдат на верную смерть из-за плохого обучения.