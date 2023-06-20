Еще две улицы Киева переименованы в рамках дерусификации

Виталий Кличко Фото: REUTERS

Киевсовет принял решение о переименовании еще двух улиц в рамках дерусификации. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще две улицы столицы», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По его словам, улица, которая получила название в честь киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова, теперь носит имя майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Андрея Верхогляда, погибшего год назад.

Было изменено название улицы Гвардейской в Голосеевском районе города, которая получила название в честь националистического батальона «Карпатская сечь».

Как уточнил Кличко, в целом в Киеве переименованы уже 316 объектов.

Напомним, днем ранее, 19 июня, министр обороны Украины Алексей Резников согласился дать интервью на русском языке, признавшись, что таким образом он общается с иностранными союзниками, которым «сложно на английском». Как заявил глава украинского военного ведомства, он предложил назвать этот язык «трофейным».

При этом незадолго до этого признания Резникова секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям нет места на Украине, заявив о необходимости «провести зачистку» и «выкинуть» их из страны.