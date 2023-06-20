Парламент Эстонии узаконил заключение однополых браков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Эстонии во вторник, 20 июня, принял закон, который разрешает заключение брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола. Об этом заявила пресс-служба парламента.

«Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против», - сказано в заявлении, где уточняется, что данный закон вступит в силу с самого начала следующего года.

Согласно новому закону, однополые супружеские пары в Эстонии смогут усыновлять детей, однако у ребенка не может быть более двух родителей. Кроме того, сохраняется правило, по которому права и обязанности в отношении детей в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал закон о правовой защите однополых браков в стране. Как писал сайт KP.RU, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что закон о легализации однополых браков в США может привести к вырождению американской нации.