Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире20 июня 2023 12:42

Трамп: США очень близки к ядерной войне с Россией

Сейчас самое опасное время в истории Соединенных Штатов, убежден политик
Дарья ЧИПУРНАЯ
Дональд Трамп считает, что власти США приблизились к ядерному конфликту с Россией

Дональд Трамп считает, что власти США приблизились к ядерному конфликту с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США максимально приблизились к ядерному конфликту с Россией, войдя в самое опасное время в своей истории. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас самое опасное время в истории нашей страны. Возможно, вы очень близки к ядерной войне с Россией", - сказал 77-летний политик и бизнесмен в контексте ситуации с ядерным оружием в КНДР.

По мнению Трампа, если бы Барак Обама остался на посту президента США, или же выборы выиграла его бывший оппонент Хилари Клинтон, то "ядерная война с Северной Кореей" уже бы произошла.

Ранее Трамп заявлял, что США превратились в "посмешище" и "движутся в ад" из-за действий нынешней администрации во главе с 80-летним Джозефом Байденом.

Кроме того, Трамп отметил, что у него очень крепкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что они давно не общались.