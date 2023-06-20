Трамп: США очень близки к ядерной войне с Россией

Дональд Трамп считает, что власти США приблизились к ядерному конфликту с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США максимально приблизились к ядерному конфликту с Россией, войдя в самое опасное время в своей истории. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас самое опасное время в истории нашей страны. Возможно, вы очень близки к ядерной войне с Россией", - сказал 77-летний политик и бизнесмен в контексте ситуации с ядерным оружием в КНДР.

По мнению Трампа, если бы Барак Обама остался на посту президента США, или же выборы выиграла его бывший оппонент Хилари Клинтон, то "ядерная война с Северной Кореей" уже бы произошла.

Ранее Трамп заявлял, что США превратились в "посмешище" и "движутся в ад" из-за действий нынешней администрации во главе с 80-летним Джозефом Байденом.

Кроме того, Трамп отметил, что у него очень крепкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что они давно не общались.