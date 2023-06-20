Боррель заявил о нехватке ресурсов у ЕС для производства боеприпасов Фото: REUTERS

Европейскому союзу не хватает критически важных ресурсов, чтобы производить достаточное число боеприпасов для Киева. Такое заявление во вторник, 20 июня, сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Будучи представителем ЕС по безопасности и обороне, осознаю, что для того, чтобы произвести то количество боеприпасов, в которых нуждается Украина, нам не хватает критически важных материалов», - заявил глава дипломатии Евросоюза на пресс-конференции, где представляли первую Стратегию экономической безопасности ЕС.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 20 июня, Еврокомиссия представила Стратегию экономической безопасности Евросоюза, которая кроме всего прочего предусматривает разработку мер для дальнейшей защиты цепочек поставок критически важных ресурсов.

Напомним, днем ранее, 19 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что склады оружия и боеприпасов Североатлантического альянса уже опустошены, призвав немедленно восстановить их.