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НовостиПолитика19 июня 2023 14:13

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что склады оружия альянса опустошены

Глава военного блока призвал нарастить производство боеприпасов
Сергей ЧИКОВ
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что склады оружия альянса опустошены

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что склады оружия альянса опустошены

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов альянса уже опустошены и должны быть немедленно восстановлены.

“Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО”, — заявил глава альянса на экономической конференции в Берлине.

Напомним, агентство Reuters еще в феврале отмечало, что НАТО просит членов альянса нарастить производство боеприпасов из-за истощения собственных запасов поставками для украинской армии.

При этом издание Newsweek недавно сообщало, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Газета Washington Post недавно сообщала, что солдаты ВСУ, участвующие в текущем наступлении, недовольны поставленной им западной техникой и жалуются на недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что конфликт на Украине быстро закончится, если союзники Киева прекратят поставки военной помощи ВСУ.