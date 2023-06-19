Генсек НАТО Столтенберг заявил, что склады оружия альянса опустошены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов альянса уже опустошены и должны быть немедленно восстановлены.

“Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО”, — заявил глава альянса на экономической конференции в Берлине.

Напомним, агентство Reuters еще в феврале отмечало, что НАТО просит членов альянса нарастить производство боеприпасов из-за истощения собственных запасов поставками для украинской армии.

При этом издание Newsweek недавно сообщало, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Газета Washington Post недавно сообщала, что солдаты ВСУ, участвующие в текущем наступлении, недовольны поставленной им западной техникой и жалуются на недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что конфликт на Украине быстро закончится, если союзники Киева прекратят поставки военной помощи ВСУ.