Госсекретарь Блинкен сообщил, что США 21 июня объявят о новом пакете помощи Украине

Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине.

"Президент Байден сказал, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Мы продолжим действовать в соответствии с этой приверженностью", - сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, добавив, что объявление о новом пакете помощи США может сделать завтра, 21 июня 2023 года.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило о готовности Евросоюза выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что для завершения украинского конфликта страны Запада должны прекратить финансировать киевский режим и поставлять ему оружие. По данным NYT, Запад не поставил Украине часть обещанного вооружения, а другая часть попала в руки ВСУ в непригодном состоянии.