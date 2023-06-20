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НовостиВ мире20 июня 2023 13:43

Госсекретарь Блинкен сообщил, что США 21 июня объявят о новом пакете помощи Украине

Блинкен напомнил о намерении Байдена поддерживать Киев столько, сколько потребуется
Дарья ЧИПУРНАЯ
Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине

Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине

Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине.

"Президент Байден сказал, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Мы продолжим действовать в соответствии с этой приверженностью", - сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, добавив, что объявление о новом пакете помощи США может сделать завтра, 21 июня 2023 года.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило о готовности Евросоюза выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что для завершения украинского конфликта страны Запада должны прекратить финансировать киевский режим и поставлять ему оружие. По данным NYT, Запад не поставил Украине часть обещанного вооружения, а другая часть попала в руки ВСУ в непригодном состоянии.