Франция направила корабль с роботом для поиска батискафа, пропавшего на пути к «Титанику» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante с роботом к месту исчезновения туристического батискафа Titan, пропавшего на пути к обломкам «Титаника». Об этом сообщил госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль.

Как отмечается, корабль имеет на борту робота-разведчика, который может погружаться на большую глубину. Французский корабль прибудет на место к 8 часам вечера по парижскому времени.

Робот Victor 6000 должен будет спуститься к обломкам корабля на глубину примерно 4 тысяч метров. Он имеет при себе оборудование для наблюдения, а также предназначен для работ на глубине до 6 километров.

Напомним, подводный спускаемый аппарат, используемый для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане, примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. При этом, как сообщил телеканал Sky News, на борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг.