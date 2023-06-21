Сергей Собянин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Москве Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал KP.RU о поддержке участников специальной военной операции и их семей в российской столице.

«После объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь участникам СВО и их семьям. И оказалось, что главное - это личное, непосредственное общение», - заявил градоначальник.

Собянин указал на необходимость «поговорить с людьми», а также узнать их проблемы и «сделать все» для того, чтобы решить данные проблемы. «Если маме далеко возить ребенка в детский садик, найти ей место поближе. Если есть проблемы с уходом за пожилой бабушкой, то обеспечить ей надомное социальное обслуживание. Если возникли проблемы с оформлением льгот, то помочь собрать документы. И так далее», - рассказал он.

Собянин сообщил, что с этой целью был открыт Единый центр поддержки, куда можно обратиться и получить необходимую помощь. Данный центр расположен на Береговом проезде 8, строение 2.

Напомним, ранее Собянин пообещал помощь москвичам, чьи квартиры пострадали от атаки украинских беспилотников. Как сообщалось, были сформированы специальные мобильные бригады.