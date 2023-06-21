Сергей Собянин: "Выборы пройдут в назначенный срок и строго по закону" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года. Среди кандидатов есть действующий мэр города Сергей Собянин. Он рассказал KP.RU, что повлияло на выдвижение его кандидатуры и как город готовится к выборам с учетом нынешней обстановки.

"Для меня это было непростое и очень ответственное решение. Мы переживаем сложный период истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями", - отметил Сергей Собянин.

Также по его словам, сейчас особенно необходимо и важно развивать экономику города и обеспечить поддержку защитников Родины.

"В условиях санкционной войны нужно поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину. Выборы пройдут в назначенный срок и строго по закону", - заключил действующий мэр Москвы.

Между тем, 20 июня 2023 года президент России Владимир Путин и московский мэр Сергей Собянин запустили новый маршрут речных трамвайчиков в Москве. Он проходит по реке от Киевского вокзала до квартала "Сердце столицы" в районе Хорошёво-Мнёвники.