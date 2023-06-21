В Пентагоне нашли еще 6 млрд долларов для Киева после исправления ошибок в расчетах

В Пентагоне нашли еще более 6 млрд долларов для военной помощи Украине. Фото: REUTERS

Пентагон получил возможность потратить на военную помощь Украине еще более шести миллиардов долларов. Это произошло после исправления ошибок в расчетах стоимости уже поставленного «оборудования», которое США из своих запасов предоставили Киеву. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга во вторник 20 июня. Материалы брифинга опубликованы на официальном сайте американского оборонного ведомства и доступны здесь.

«В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения», - сказала Сабрина Сингх, добавив, что в совокупности за 2023 и 2022 года подтверждена переоценка предоставленной Киеву помощи на 6,2 миллиарда долларов.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в среду 21 июня.

Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не будет достаточно оружия, сколько бы западные страны не передавали его Киеву. При этом Кулеба признал, что Киев ежедневно получает западную военную помощь.