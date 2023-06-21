«Ъ»: поставки автомобилей из Китая в Россию достигли почти 1 млрд долларов в месяц

Поставки автомобилей из Китая в Россию достигли почти 1 млрд долларов в месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки новых легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении достигли рекордов. Они оцениваются в почти 1 млрд долларов в месяц. Об этом проинформировала газета «Коммерсантъ».

По информации издания, которое ссылается на данные «Автостата», за январь-май текущего года импорт новых легковых автомобилей в Россию составил 171,5 тысяч машин. Это в 4,8 раз больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Если сравнивать с пятью месяцами 2022 года, то ввоз автомобилей в РФ увеличился в 2,7 раза.

По итогам апреля 2023 года в сравнении с мартом импорт автомобилей в Россию сократился на 9,1%, а по итогам мая, наоборот, увеличился на 51,1%.

За период с января по май текущего года больше всего машин было ввезено в РФ из КНР, доля китайского импорта составила 70,5%.

Ранее врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявлял, что импорт автомобилей из Китая в Россию за пять месяцев текущего года увеличился практически в три раза. По мнению Давыдова, уход европейских автопроизводителей с российского рынка послужил толчком к развитию китайского автопрома.

Сайт KP.RU ранее также писал о росте импорта китайских автомобилей в Россию по итогам 11 месяцев прошлого года.