ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Хабаровского края, который перевел криптовалюту на закупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении мужчины завели дело о госизмене, уточнила пресс-служба ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - сказано в сообщении ФСБ РФ.

По данным следствия, задержанный перевел принадлежащую ему криптовалюту через жителей Украины, на счет благотворительного фонда. Средства, по информации ФСБ, предназначались на закупку для ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

В отношении задержанного завели уголовное дело о госизмене. Статья предусматривает наказание в том числе до пожизненного лишения свободы.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Саранске уроженку Украины, которую обвиняют в государственной измене в интересах СБУ. Женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона.

Сайт KP.RU также ранее писал о задержании в Нальчике украинца, который подозревается в шпионаже для Службы безопасности Украины.