ФСБ задержала в Мелитополе готовивших покушение на представителей власти диверсантов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Мелитополе украинских диверсантов, которые готовили покушение на представителей власти Запорожской области. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области», - сказано в сообщении ФСБ.

Уточняется, что покушение в отношении сотрудников органов власти региона планировалось реализовать с помощью самодельной бомбы, компоненты которой диверсанты получили от украинских спецслужб.

Реализовать задуманное террористам не удалось благодаря грамотной работе регионального УФСБ. Группа диверсантов была выявлена, а затем задержана. В квартирах террористов были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также информация, подтверждающая работу задержанных на украинскую разведку.

Следователи завели уголовное дело по статье о теракте.

Напомним, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты, которые готовила украинская военная разведка против руководства Запорожской области.

Позже глава администрации Бердянского района Запорожской области Алексей Кичигин рассказал, что знал о том, что на него готовится покушение, а также принимал участие в операции по задержании террористов.