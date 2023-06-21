В Кремле прокомментировали попытку атаки беспилотников в Подмосковье

Песков: средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 21 июня, прокомментировал попытку атаки с помощью беспилотников по территории Московской области. Он отметил, что средства борьбы с дронами справились с задачей.

«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей», - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование произошедшего.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 21 июня в Наро-Фоминском городском округе упали беспилотники самолетного типа. По его словам, дроны направлялись к складам одной из воинских частей, но были остановлены российскими военными.

Позже Миноброны РФ назвало произошедшее попыткой совершения террористической атаки со стороны киевского режима. Как говорится в заявлении военного ведомства, все три дрона были подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение.