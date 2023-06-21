Россия дала предварительное согласие на назначение нового посла Германии Ламбсдорфа

В МИД РФ сообщили о выдаче агремана новому послу Германии Александру Ламбсдорфу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый посол ФРГ в РФ Александр Ламбсдорф получил агреман от российской стороны. В ближайшие дни ему выдадут визу, после чего он приступит к исполнению обязанностей.

«Российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве», - цитирует ТАСС представителя министерства иностранных дел России.

Напомним, о том, что в 2023 году посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра сменит замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф, стало известно в декабре прошлого года. Тогда отмечалось, что Ламбсдорфу прочили пост посла в США, однако из-за ситуации на Украине немецкие власти приняли решение отправить опытного политика в Москву.

Немецкий политик неоднократно заявлял о необходимости диалога с Россией. Так, еще в 2017 году он не исключал постепенного снятия санкций с РФ, а в 2021 году отвергал возможность давления на Россию угрозой остановки проекта "Северный поток - 2" из-за ситуации на Украине.

Позже дипломат отмечал, что политика экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по отношению к РФ была полностью ошибочной.