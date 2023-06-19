Пленный украинец сообщил, что ВСУ неправильно используют свои подразделения

Пленный боец ВСУ: командиры отправляют на штурм не предназначенные для этого подразделения Фото: REUTERS

Плененный украинский солдат рассказал журналистам, что командование ВСУ после провала штурма российской линии обороны решило отправить в новую атаку подразделения, не предназначенные для выполнения подобных задач.

"Мы вообще - отдельная механизированная бригада, то есть мы пехотный батальон, наша задача - это закрепиться и стоять, то есть не штурмовать", — отметил военнопленный.

Также он подчеркнул, что после провала наступления их не просто отправили в штурм, но и поставили задачу одновременно сдерживать контратаки соперника, что, по его словам, абсолютно недопустимо.

Напомним, Издание Wall Street Journal отмечало, что бойцы ВСУ сразу после начала активных наступательных действий стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники западных союзников.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак считает, что провал широкомасштабного наступления ВСУ показывает плохую подготовку украинских военных.

Тем временем бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что за столь короткое время, на которое отправляют бойцов ВСУ на подготовку в страны НАТО в принципе невозможно хорошо подготовить наступательные бригады, но союзники Киева совершают эту “преступную ошибку”, желая показать единство Запада в поддержке Украины.