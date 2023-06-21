Минобороны России: ВСУ продолжают попытки наступления на трех направлениях Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 21 июня, в очередной сводке проинформировало, что в минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступления на трех направлениях.

«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, общие потери украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 солдат. Кроме того, противник лишился восьми танков, шести боевых машин пехоты и 13 боевых бронированных машин. Также были уничтожены три украинских гаубицы, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении Вооруженные силы России ликвидировали до 400 украинских военных, а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что, начиная с 4 июня, ВСУ 263 раза пытались атаковать позиции российских войск, ни одна из целей противника не была достигнута.

Начало наступления украинской армии ранее подтвердил и президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, все попытки ВСУ провалились.