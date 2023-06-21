Легойда: не меньше 8 тысяч человек ежедневно приходят поклониться "Троице" Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о том, что не менее 8 тысяч человек каждый день приходят поклониться иконе «Троица».

«Икона «Троица» сейчас в храме Христа Спасителя. Недавно ее нахождение там было продлено до 18 июля включительно. Не меньше 8 тысяч человек ежедневно приходят поклониться иконе», - рассказал Легойда.

Председатель Синодального отдела напомнил, что «Троица» останется в государственных фондах, что обеспечит соответствующий контроль со стороны властей.

«И это надо понимать, когда мы говорим, что храм или монастырь переданы церкви», - отметил Легойда.

В качестве примера он привел Новодевичий монастырь в Москве, который является памятником ЮНЕСКО.

«Он не может быть передан в собственность. Но он находится в пользовании у церкви», - пояснил глава Синодального отдела.

Напомним, о том, что знаменитую икону Андрея Рублева «Троица» после многочисленных обращений и просьб граждан вернут на историческое место - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, стало известно в мае этого года. Тогда отмечалось, что перед этим святыню выставят в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.

Недавно РПЦ сообщила, что принято решение о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.