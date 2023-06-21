Military Watch назвал российские комплексы ПВО С-300ПМУ революционным оружием Фото: Минобороны РФ

Американский военный журнал Military Watch назвал российский комплекс ПВО С-300ПМУ революционным оружием, сыгравшим значительную роль в модернизации армии многих стран мира.

“В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире”, — отметили авторы статьи.

Данные системы встали на вооружение российских подразделений ПВО в 1992 году и обладали дальностью до 195 километров и стартовой скоростью ракет около 6 махов. При этом новые системы стали меньше, что позволило использовать их на мобильных шасси, тем самым значительно увеличив живучесть ракетных комплексов.

“Это важная веха в эволюции платформы объясняет, как ей удалось занять столь важное место в обороне России”, — считают эксперты. Они подчеркнули, что последовавшие за ними комплексы С-400 и вовсе достигли дальности поражения в 400 километров, при этом способны сбивать даже гиперзвуковые ракеты на скоростях до восьми Махов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также отмечал, что только российские комплексы ПВО на данный момент способны уничтожать гиперзвуковые ракеты, а боевая авиация это та сфера, где Россия сегодня превосходит конкурентов как по качеству, так и по количеству.

Старший научный сотрудник по оборонной политике аналитического центра Heritage Foundation Джон Венабл также призывал Украину умерить ожидания от американских истребителей из-за возможностей российских систем ПВО, способных уничтожать F-16 задолго до похода к линии соприкосновения.