Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпреды Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе в среду, 21 июня, согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Такое заявление сделали в представительстве Швеции, которая на данный момент является председательствующей в Совете ЕС.

«Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России», - говорится в заявлении представительства, где уточняется, что новый пакет ограничений включает в себя меры по борьбе с обходом санкций, расширяя также список индивидуальных мер.

Напомним, новый пакет антироссийских санкций в Евросоюзе начали обсуждать в марте текущего года. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые меры будут направлены на то, что бы сделать невозможным обход уже существующих ограничений.

В конце мая этого года стало известно, что Венгрия и Греция заблокировали новый пакет антироссийских ограничений Евросоюза, призвав исключить ряд их компаний из списка «спонсоров» украинского конфликта.