Politico: Венгрия и Греция заблокировали новый пакет санкций Евросоюза против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия и Греция мешают согласованию 11 пакета европейских санкций против России. Об этом сообщило Politico со ссылкой на несколько источников в дипломатических кругах.

Так, по данным издания, перед тем, как согласовать очередные антироссийские санкции, Венгрия и Греция требуют исключить ряд их компаний из списка «спонсоров» конфликта на Украине. По информации Politico, такая позиция Будапешта и Афин стала причиной серьезной дискуссии на уровне глав МИД европейских стран.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже выразил обещание разобраться с разногласиями по списку Украины, в которые попали европейские компании. Politico уточняет, что для этого Боррель проведет переговоры с Киевом.

Напомним, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять решения по одиннадцатому пакету антироссийских санкций.

Очередные антироссийские санкции в Евросоюзе начали обсуждать в марте этого года. Тогда руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

Позже глава французского МИД Катрин Колонна сообщила, что очередные антироссийские санкций Евросоюза планируют согласовать к июньскому саммиту ЕС.