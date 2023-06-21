В 11 пакет антироссийских санкций вошли 70 человек, 30 юрлиц и южная ветка “Дружбы”. Фото: REUTERS

Посол Польши в ЕС Анджей Садось сообщил, что в 11 пакет антироссийских санкций вошли 70 россиян, 30 юридических лиц. Также введут запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода “Дружба” и на въезд в Евросоюз российских прицепов с товарами.

“В списке есть и польские предложения, касающиеся полного охвата санкциями южной ветки "Дружбы", а также запрета въезда для российских грузовых прицепов”, — отметил Садось при общении с журналистами, добавив, что в новом пакете санкций не появилось ограничений на поставку российских алмазов, о необходимости которых “уже не первый месяц” говорили в Польше.

Напомним, постпреды Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, который включает в себя меры по борьбе с обходом санкций, расширяя также список индивидуальных мер.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупреждал, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может спровоцировать конфликт со всем миром, поскольку направлен не против России, а против несогласных с политикой ЕС в отношении России стран.

Председатель французской партии “Народный республиканский союз” Франсуа Асселино считает постоянное введение новых санкций ЕС против России “нескончаемой шуткой”, показывающей неэффективность всех ранее введенных рестрикций.