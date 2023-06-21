Улитки-разносчики «лёгочных червей» наводнили город Мирамар в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский городок Мирамар, расположенный в штате Флорида, подвергся нашествию гигантских африканских улиток, являющихся разносчиками крайне опасного паразита, способного вызывать заболевание головного мозга. Об этом сообщило издание New York Post.

Впрочем, нашествием пока называть это было бы преждевременно, однако американские СМИ трубят об этом именно в таком ключе. Фактически, пока что в Мирамаре была замечена по меньшей мере одна африканская улитка, называемая ахатиной, которая может быть переносчиком опасного паразита.

Местные власти перекрыли примерно 5,5 квадратных километров города, и начали обработку территории химикатами, чтобы не позволить улитке размножиться, а заодно уничтожить других особей, если таковые есть в непосредственной близости.

Гигантские ахатины представляют опасность как для человека, так и для сельского хозяйства. Улитки поедают более 500 видов полезных для человека растений, а одна особь способна отложить до 1,2 тыс. яиц в год. Самой же большой опасностью является «крысиный легочный червь», или Angiostrongylus cantonensis. Паразит, который вызывает у носителя ангиостронгилез, или болезнь головного мозга.

Ранее KP.RU сообщил, что в прошлом году Флориду атаковали сотни тысяч таких улиток, а начались эти нашествия с 1960-х годов.