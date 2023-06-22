Мэр Кличко: в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме

В Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 22 июня, сообщил о взрыве в 16-этажном жилом доме. По предварительным данным, два человека погибли, еще четыре пострадали.

«Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы», - написал Кличко в своих соцсетях.

Он уточнил, что двое пострадавших были госпитализированы, еще двоим врачи оказали помощь на месте происшествия.

По словам Кличко, из поврежденных квартир были эвакуированы 18 человек. В настоящее время городские власти организовали два пункта временного размещения жильцов многоэтажки в Днепровском районе.

По какой причине произошел взрыв неизвестно, она уточняется специалистами.

Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве и Львове, которые произошли утром 20 июня.

Кроме того, в ночь на 20 июня взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, воздушная тревога была объявлена в тринадцати регионах страны.