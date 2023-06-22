ФСБ задержала диверсантов СБУ, готовивших теракты в Запорожской области

Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе Фото: скриншот видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины. Они совершили покушения на руководителей госструктур, а также планировали устроить взрыв на железной дороге в Запорожской области.

«Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области», - сказано в сообщении ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанные диверсанты ранее уже совершили покушение на руководителей госструктур Запорожской области с помощью самодельных бомб, из-за чего один человек погиб и несколько пострадали.

Кроме того, по данным Федеральной службы безопасности, диверсанты готовили подрыв железнодорожных путей. С помощью самодельного взрывного устройства они надеялись взорвать поезд с военной техникой для российских войск, однако были задержаны в момент закладки бомбы на железной дороге.

Следователи завели уголовные дела о теракте и содействии террористической деятельности. Все задержанные арестованы.

Напомним, днем ранее стало известно о задержании в Мелитополе украинских диверсантов, которые готовили покушение на представителей власти Запорожской области. Кроме того, ФСБ сообщала о предотвращении терактов в отношении руководства региона, которые готовила украинская военная разведка.

Тогда глава администрации Бердянского района Запорожской области Алексей Кичигин рассказал, что знал о том, что на него готовится покушение, а также принимал участие в операции по задержанию террористов.

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