МИД РФ прокомментировал желание Макрона принять участие в саммите БРИКС Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг, 22 июня, прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона приехать на саммит БРИКС в августе. По словам замглавы МИД, участие лидеров недружественных стран во встрече является неуместным.

Он напомнил, что круг приглашенных будет определять принимающая сторона. Однако этому должны предшествовать консультации со всеми участниками БРИКС.

«Понятно, что лидер государства, который проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», - заявил Рябков.

Он подчеркнул, что свою позицию Россия уже донесла до коллег из Южно-Африканской республики (ЮАР), на чьей территории состоится саммит.

«Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята», - отметил замглавы МИД.

Ранее стало известно, что Макрон обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафозе с просьбой принять его на саммите БРИКС, запланированном на август 2023 года. По информации издания LOpinion, заявление сильно удивило президента ЮАР, однако никакого конкретного ответа французскому лидеру пока еще не дали.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Париж объяснить Москве, зачем Макрон хочет посетить саммит БРИКС. Возможную поездку французского президента в ЮАР она назвала «троянским конем».